На Ярославле-Главном женщина попала под поезд

На железнодорожной станции Ярославль-Главный поезд совершил наезд на женщину, переползавшую под составом. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Следственно-оперативная группа установила, что 47-летняя местная жительница решила проползти под грузовым составом для сокращения пути на работу. В этот момент поезд тронулся, женщина получила травму ноги. Пострадавшую забрала скорая помощь, впоследствии женщину госпитализировали.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова

Новости компаний Все