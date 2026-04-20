Расторжение — мать учения

Московская компания «ПроШкола №29», входящая в состав ВЭБ.РФ, намерена расторгнуть концессионное соглашение о строительстве школы с миниобразования Челябинской области. Арбитражный суд региона принял соответствующий иск к рассмотрению. Организация также требует возместить ей 136,6 млн руб. Концессионное соглашение было заключено в мае 2022 года. В рамках него планировалось построить школу на 1100 мест в районе Тополиной аллеи в Челябинске. Однако сдать объект в срок не удалось из-за изменения проекта. В минобразования назвали иск «техническим моментом». Всего в рамках концессий с ВЭБ.РФ в Челябинской области возведено три школы за 6 млрд руб.



Московское ООО «ПроШкола №29» подало в Арбитражный суд Челябинской области иск к региональному министерству образования. Компания требует расторгнуть концессионное соглашение о возведении общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне №33 Центрального района Челябинска, а также возместить 136,6 млн руб. Заявление принято к производству. Предварительное заседание назначено на 16 июня 2026 года, сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Концессионное соглашение, о котором идет речь, «ПроШкола №29» и правительство Челябинской области заключили в мае 2022 года. В рамках договоренности компания планировала профинансировать и построить образовательный центр в районе Тополиной аллеи. Предполагалось, что объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Однако в ходе работ возникли проблемы с проектно-сметной документацией, которую пришлось корректировать. В пресс-службе минобразования Челябинской области «Ъ-Южный Урал» сообщили, что концессионер еще в 2024 году расторг с подрядчиком контракт на строительство школы в Центральном районе.

В министерстве образования отметили, что считают судебный иск «техническим моментом».

«Вопрос создания школы находится на контроле правительства Челябинской области. Расторжение концессионного соглашения в судебном порядке осуществляется в рамках мероприятий по дальнейшему строительству школы. Объект не был введен в сроки, указанные в концессионном соглашении. Теперь идет процесс перевода объекта на другую программу финансирования. Судебные действия являются частью этого процесса»,— прокомментировала пресс-служба минобразования.

ООО «ПроШкола №29» — дочерняя компания государственного банка развития ВЭБ.РФ, зарегистрирована в 2021 году. Структура компания была утверждена правительством РФ в качестве концессионера. С ним субъекты и муниципальные образования могли заключать соглашения по созданию образовательных учреждений в рамках государственной программы «Развитие образования», в соответствии с которой из федерального бюджета предоставлялись субсидии на реализацию проектов. «ПроШкола» обладает самым большим по количеству проектов портфелем на рынке государственно-частного партнерства. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году компания получила выручку от продаж в размере 4,5 млн руб., чистую прибыль — 1,5 млн руб.

Всего минобразования Челябинской области заключило четыре концессионных соглашения с ООО «ПроШкола» о строительстве образовательных учреждений в регионе. Планировалось возвести три школы в Челябинске — на 1100 мест в микрорайонах №33 и №34, а также на 1520 мест — в ЖК «Ньютон». Кроме того, был реализован проект образовательного центра в Магнитогорске. В микрорайоне №147 построили здание для 1224 учащихся.

Министерство образования Челябинской области в августе прошлого года сообщало, что в создание трех образовательных учреждений инвестировано 6,1 млрд руб. Из них 1,7 млрд руб. предоставил ВЭБ.РФ, еще 3 млрд руб. — инвестировал Сбербанк.

В пресс-службе министерства отметили, что три школы были сданы в эксплуатацию. О конкретных сроках сдачи сорванного объекта «Ъ-Южный Урал» не ответили.

Дмитрий Моргулес