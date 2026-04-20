Минэнерго США: цены на бензин могут не опуститься ниже $3 за галлон до 2027 года

Министр энергетики США Крис Райт не исключает, что цена на бензин в США может не опуститься ниже $3 за галлон (60 руб. за 1 л) до 2027 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. По мнению чиновника, цены уже преодолели свой пик, но какое-то время все еще будут оставаться на довольно высоком уровне.

Министр энергетики США Крис Райт

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Господин Райт отметил, что все зависит от того, как быстро будет разрешаться конфликт на Ближнем Востоке. «Конечно, как только пойдет разрешение этого конфликта, цены начнут движение вниз»,— полагает министр. По его мнению, цена ниже $3 за галлон — уже «довольно впечатляюще» с учетом общей инфляции. Ранее он утверждал, что администрация Трампа успешно справилась с беспрецедентным кризисом в топливной сфере.

По данным Американской автомобильной ассоциации, в этом году цены на бензин в США достигли своего пика в $4,16 за галлон (83,7 руб. за 1 л) в начале апреля из-за войны с Ираном и перекрытия Ормузского пролива. Сейчас цены опустились до $4,05 за галлон (81,4 руб. за 1 л).

Евгений Хвостик