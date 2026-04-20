Минобороны подготовило условия получения статуса ветерана для гражданских участников СВО

Минобороны России разработало правила получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно проекту, получить статус ветерана смогут те граждане, которые направлялись «на территории проведения СВО госорганами и организациями». Кроме того, у этих лиц должны быть награды президента или правительства или ведомственные награды за особые заслуги при выполнении задач. Обязательным условием также назвали срок работы не менее шести месяцев или досрочное возвращение по уважительным причинам.

Среди оснований для отказа в документе перечислены неполный комплект документов, недостоверные сведения или отсутствие права на получение статуса. Заявитель сможет повторно обратиться за удостоверением ветерана после того, как он устранил причины отказа.

Удостоверение ветерана боевых действий будут выдавать федеральные органы власти. В этих органах будут созданы специальные комиссии для приема заявлений. Авторы проекта уточняют, что региональные и другие организации не будут принимать участвовать в принятии решений по выдаче удостоверений — только в приеме и передаче документов.