Бизнес погряз в неплатежах

Российский бизнес не может вернуть долги. Объем неплатежей заказчиков и покупателей впервые в истории превысил 8 трлн руб. Это данные Росстата на январь 2026 года — за год показатель вырос на четверть и практически достиг 4% от ВВП.

Почти 40% компаний называют неплатежи главным препятствием для развития и продолжения работы. Как поясняли в Российском союзе промышленников и предпринимателей, подрядчики расходуют ресурсы при выполнении заказов, но не получают оплаты. Другие профильные ассоциации считают тренд «тревожным признаком рецессии». Впрочем, при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики этого сценария можно избежать, считает главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин:

«С одной стороны, не платить или платить с задержкой зачастую выгодно, учитывая сегодняшний уровень процентных ставок и стоимость денег.

С другой стороны, заметная часть компаний, судя по статистике растущей доли убыточных предприятий, иногда просто не могут платить своевременно — ни за счет своих, ни за счет кредитных ресурсов. Это происходит на фоне ужесточения подходов банков к оценке заемщиков, в том числе в корпоративном секторе. Естественно, эта тенденция крайне негативная. Судя по цифрам, проблема затрагивает большинство отраслей реальной экономики, но пока масштабы не таковы, чтобы говорить, что это обязательно приведет к рецессии.

Большинство экономистов сходятся на том, что российская экономика в 2026 году покажет, пусть и небольшой, но рост. Очень важным фактором будет динамика стоимости кредитных средств, сильно зависящая от ключевой ставки. С другой стороны, необходимо применять меры, предусмотренные законодательством, вплоть до процедуры банкротства. Потому что нарастающий вал неплатежей может превратиться в гораздо большую проблему».

Как отмечают эксперты, ситуация запускает цепную реакцию задержек и увеличения взаимных долгов, что несет риски для всей экономики. В результате рынок может столкнуться с волной поглощений и усилением монополизации, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Рост просрочки и неплатежей — негативный симптом происходящего в российской экономике.

Это прежде всего говорит о том, что частному малому и среднему бизнесу становится все тяжелее исполнять свои обязательства. При этом об инвестиционном росте можно на время забыть, так как банально не хватает средств. Ключевые причины — дорогие деньги, возросшая налоговую нагрузка и, конечно, дефицит кадров. Банковское кредитование недоступно для бизнеса. Для первичных размещений наблюдается плохая рыночная конъюнктура. Дороговизна денег и растущие объемы долга повышают риск дефолтов.

Будет продолжать действовать закон о том, что "выживает сильнейший". В течение 2026 года мы можем увидеть новую череду сделок, когда крупный бизнес, в том числе с госучастием, будет покупать менее устойчивые компании. Тяжелее всего сейчас предприятиям средней капитализации в строительстве, торговле, обработке и поставках. При этом для большинства закрыта господдержка из-за дефицита бюджета. Остается, наверное, только уповать на стресс-сценарий по аналогии с 2022 годом, когда ключевая ставка снизится до значений ниже 10%, вопреки возможному гиперросту инфляции».

По данным коллекторской компании ЭОС, средний размер просроченных долгов у компаний сейчас составляет почти 470 млн руб. При этом общий объем неплатежей в обрабатывающем производстве оценивается в 3 трлн руб.

Ульяна Горелова