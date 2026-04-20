СКР возбудил новое дело против бывшего главы района Дагестана Амиралиева

СКР выявил новые эпизоды в деле бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил около 29,5 млн руб. от гендиректора одной из компаний республики. В июле прошлого года бывшего чиновника арестовали по делу об особо крупном мошенничестве при строительстве водопровода.

В отношении гендиректора дело возбуждено по статье о даче взятки в особо крупном размере, следует из сообщения СКР во «ВКонтакте». По данным ведомства, в 2019 году Махмуд Амиралиев попросил у представителя компании взятку в обмен на заключение контракта на строительство водопровода.

Деньги перечисляли в том числе на счета связанных с Махмудом Амиралиевым организаций, считает следствие. Кроме того, он подписывал акты о приемке выполненных работ на 179 млн руб., хотя работы не были выполнены. Дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ и МВД.

Следователи продолжают расследовать уголовные дела в отношении Махмуда Амиралиева еще по двум статьям — о превышении должностных полномочий и мошенничестве. Как сообщал «Ъ», в июне 2025 года бывший чиновник отправился в зону СВО. В следующем месяце его вернули в Дагестан для предъявления обвинений. Следствие тогда утверждало, что глава района предложил гендиректору НПО «Югстройсервис» заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для сел Губден и Гурбуки с компанией «Абукъ». Условием был 20-процентный откат от цены подряда.

