Ростовский производитель вертолетов получил 4,1 млрд руб. чистой прибыли

АО «Роствертол» по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 4,1 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Выручка предприятия в 2025 году составила 75,2 млрд руб. против 57,6 млрд руб. годом ранее. Таким образом, показатель увеличился более чем на 30%.

Прибыль до налогообложения выросла до 5,6 млрд руб. против 441 млн руб. в 2024 году. Рост финансового результата сопровождался увеличением валовой прибыли до 17,3 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.

Согласно отчетности, значительное влияние на результат оказало снижение процентных расходов: выплаты по ним сократились с 2,6 млрд до 874 млн руб. При этом коммерческие расходы компании существенно выросли — до 9,3 млрд руб.

Активы предприятия по итогам 2025 года составили 156,6 млрд руб. против 183 млрд руб. годом ранее. В структуре активов значительную долю занимают запасы и дебиторская задолженность. АО «Роствертол» зарегистрировано в Ростове-на-Дону и специализируется на производстве вертолетной техники. Компания входит в структуру холдинга «Вертолеты России» и госкорпорации «Ростех».

Как следует из анализа данных в СПАРК, рост прибыли компании может быть связан с увеличением объемов производства, улучшением финансовых условий, включая снижение долговой нагрузки, а также исполнением государственных контрактов в отрасли.

Валерий Климов