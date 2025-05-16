Определился новый застройщик Большой Донской в Ярославле

Договор о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Большой Донской в Ярославле будут заключать с ООО «Специализированный застройщик "Светлояр"». Об этом сообщает департамент градостроительства мэрии.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что решение о комплексном развитии территории было принято еще в августе 2023 года. Годом ранее участок площадью 170 тыс. кв. м был продан под застройку ООО «Бизант», входящему в «GloraX». Но сделка была оспорена ФАС, поэтому проводились повторные торги по поиску компании, которая получит право заключить договор КРТ. Начальная цена права была определена в 111 млн руб.

«Аукцион признан несостоявшимся. Договор о комплексном развитии незастроенной территории в районе ул. Большой Донской будет заключен с единственным подавшим заявку участником – ООО "Специализированный застройщик «Светлояр»",»,— говорится в сообщении департамента и уточняется, что компания должна в письменной форме в течение месяца сообщить о намерении заключить договор.

Алла Чижова