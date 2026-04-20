Гибридный формат уперся в стены

В Москве не хватает офисов для сотрудников, вернувшихся с удаленки. Дефицит площадей отмечен в сегменте готовых для въезда блоков до 500 кв. м. Именно на такие объекты претендуют и крупные компании, которые расширяются под растущий в офлайне штат, и те, кто, наоборот, оптимизирует расходы, сокращает персонал и ищет офис поменьше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Одна из причин отказа от дистанционного формата — проблемы с домашним интернетом, считают консультанты по недвижимости. Кроме того, и сами работодатели требуют возвращения в бизнес-центры, чтобы не потерять контроль над коллективом, пояснил партнер компании FutureToday Денис Каминский:

«По мнению многих руководителей, присутствие людей в офисе позволяет встречаться в нестандартных ситуациях, что приводит к неожиданным решениям. Обычно, чтобы пообщаться с коллегой, нужно заранее договориться и определить тему встречи. А в офисе можно случайно встретиться у кулера, на кухне или в коридоре и обменяться мнениями, которые приведут к новой интересной идее. Другой аргумент в пользу офиса — вопросы безопасности, сложность законодательства о персональных данных и обеспечение удаленной работы. Наконец, некоторым руководителям проще управлять людьми, лично с ними разговаривая».

В большинстве московских компаний гибридный формат закрепился как базовая модель, но условия ужесточились, подтвердили “Ъ FM” HR-специалисты. Теперь работодатель требует три или четыре дня в неделю обязательно приезжать в офис. При этом посещаемость строго контролируется. Сотрудники и сами теперь чаще выбирают очную работу, а удаленка перестала быть определяющим фактором при выборе работодателя, говорит региональный директор по персоналу компании Nikoliers Ламара Петросян:

«Офис — это аппарат управления. Это не просто локация или прихоть, а операционный инструмент, повышающий эффективность.

В рабочем помещении мы более управляемые, легче организуем онбординг и обучение. Сегодня офис — это не просто переговорки, стол, стул и компьютер. Мы больше делаем акцент на коворкинг-зонах, интересных пространствах, где люди могут чувствовать себя свободнее: чаще собираться, обсуждать что-то, проводить мозговые штурмы. Это тоже важный момент, благодаря которому сотрудники сами стремятся больше времени находиться в офисе».

Не все компании, которые хотели бы вернуть сотрудников в офис, могут себе это позволить, признались собеседники “Ъ FM”. Содержание одного рабочего места в Москве превысило 50 тыс. руб. — это на треть дороже, чем весной прошлого года, подсчитала Commonwealth Partnership. Возможно, придется снова расширять гибридную форму работы, чтобы за один стол попеременно усаживать двоих сотрудников, говорит партнер консалтинговой компании get experts Ольга Шамбер:

«История, которая не позволяет окончательно вернуть людей в офисы, — это бешеная стоимость офисной недвижимости.



Переезжать особо некуда, плюс у управляющих компаний тоже сильно растут расходы. Рост цен за последние 2-3 года составил от 40% до 70%. И это станет проблемой для небольших компаний, для малого и среднего бизнеса. Поэтому они сейчас вводят незакрепленное рабочее место, когда за одним столом может сидеть один или два человека — так соблюдается гибрид.

Компании стараются экономить. У нас, например, заканчивается трехлетний контракт на аренду, а стоимость текущего офиса должна увеличиться примерно на 70%. И нам приходится думать, как решать эту задачу. Возможно, мы еще больше расширим гибрид, сократим количество мест. Сейчас многие компании с этим столкнутся».

Объемы ввода офисной недвижимости в столице будут только сокращаться. По данным IBC Real Estate, к концу 2026 года показатель снизится на 4%, а в 2027-м — почти на четверть. На рынок выйдут всего 550 тыс. кв. м недвижимости. Девелоперы откладывают запуск проектов из-за роста себестоимости строительства и отделки, дефицита рабочей силы и постепенно замедляющегося спроса. При этом арендные ставки и цены продажи офисных объектов, вопреки охлаждению рынка, продолжают расти.

Светлана Белова