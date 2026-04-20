Матвиенко назвала опустение регионов стратегической угрозой для России

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что «обезлюживание территорий» России представляет стратегическую угрозу. По ее словам, РФ исторически не была страной агломераций и мегаполисов, и опустение регионов недопустимо ни с точки зрения национальной безопасности, ни с позиции развития экономики.

Необходимо стремиться к равномерному расселению граждан по всей стране, чтобы люди не жили в тесноте в нескольких крупных городах, отдаленных от их родных мест, убеждена госпожа Матвиенко. Она предложила создавать условия для строительства просторных домов и формирования больших семей в России, что стало бы «образом будущего».

«Подобные тенденции уже намечаются. Нужно всем вместе — от муниципального до федерального уровня — их поддерживать»,— указала спикер Совфеда на форуме «Малая родина — сила России» (цитата по «РИА Новости»).