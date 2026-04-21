Доходное тесто

«Магнит» (MOEX: MGNT) запустит собственное производство замороженных хлебобулочных изделий. Сейчас это направление активно развивается на фоне повышения спроса и остается перспективным для продуктовых ритейлеров за счет высокой маржинальности. Спрос на замороженную продукцию растет, в то время как продажи свежего хлеба массовых сортов падают.

«Магнит» вложил 1,1 млрд руб. в запуск собственного производства замороженных хлебобулочных изделий, рассказали “Ъ” в сети. После выхода всех линий на плановую мощность объем производства замороженных полуфабрикатов из теста составит более 1,5 тыс. тонн в месяц. В дальнейшем за счет запуска производства новых видов продукции (например, багетов, чиабатты и пончиков) объем производства замороженных полуфабрикатов из теста может вырасти уже до 3 тыс. тонн.

«Магнит» основан Сергеем Галицким, который в 2018 году продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сеть насчитывает около 32 тыс. магазинов в России. По собственным данным, выручка компании в 2025 году увеличилась на 13% год к году, до 3,05 трлн руб.

Запуск собственного производства замороженных хлебобулочных изделий позволит компании на 20–40% закрыть потребности в этой продукции, спрос на которую продолжает динамично расти, отмечают в «Магните» Так, в 2025 году продажи пекарен в магазинах у дома увеличились более чем в 1,7 раза в натуральном выражении.

Многие сети заинтересованы в развитии заморозки: спрос сейчас все еще превышает предложение, а мощностей пока недостаточно для его насыщения, отмечает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. В Х5 (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») и «Ленте» на запрос “Ъ” не ответили.

Собственная выпечка и готовая еда формируют дополнительный трафик, увеличивают средний чек и дают ритейлерам более высокий контроль над себестоимостью, поясняет руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин. Это наиболее актуально и в условиях падения рентабельности бизнеса, с которым сталкивается продуктовый ритейл. Так, готовая кулинария является одним из наиболее маржинальных товаров, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее оценке, этот показатель может доходить до 40%.

Потребление замороженных хлебобулочных изделий в России в 2025 году оценивается примерно в 523 тыс. тонн, поясняет господин Аникин. При этом доля замороженной продукции в общей категории хлебобулочных изделий (без учета печенья) сейчас составляет около 7,1% и, по прогнозам, вырастет до 2036 года в два раза, до 14,3%.

Структура продаж хлебобулочных изделий в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Название Доля натуральных продаж (%) Доля денежных продаж (%) Батон пшеничный 32,9% 29,1% Хлеб пшенично-ржаной 31,2% 25,6% Хлеб пшеничный 16,9% 14,3% Булочки несладкие 2,7% 4,9% Багет пшеничный 2,8% 4,5% Лаваш 2,8% 4,1% Чиабатта 1,9% 3,1% Прочие изделия 8,9% 14,5% Открыть в новом окне Данные: Ntech.

Рост спроса на такую продукцию происходит из-за снижения интереса потребителей к хлебобулочным изделиям массового производства. По оценке аналитиков «Магнита», в 2025 году потребление индустриального хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения на российском рынке сократилось на 2%, в то время как потребление выпечки, изготовленной из замороженных полуфабрикатов, увеличилось на двузначную величину.

По данным NTech, продажи хлебобулочных изделий за 2025 год выросли на 2% в физическом выражении и на 17% — в денежном. В 2023–2024 годах многолетнее падение остановилось и общий объем в целом держится на едином уровне до сих пор, отмечает Рустам Айдиев. Но сам спрос внутри категории активно перераспределяется: продажи массовых сортов свежего хлеба падают, а слойки, сдоба, пироги, пончики, зерновые изделия и заморозка, наоборот, показывают рост, поясняет он. Как прогнозирует президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов, уже скоро можно ожидать снижения спроса на замороженную продукцию. По его оценке, к 2029–2030 годам рынок насытится таким количеством предложения.

