Число пострадавших при ударе БПЛА в Туапсе возросло до двух

При ударе беспилотников в Туапсе пострадал еще один мужчина. Его доставили в больницу с отравлением после разгерметизации газопровода. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

При атаке сегодня ночью погиб один человек. Еще один ранен, его госпитализировали. По данным оперштаба, обоим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Под удар БПЛА попали 17 зданий в Туапсе. Из них — три частных и семь многоквартирных домов, четыре социально-значимых объекта и три административных здания. Во всех выбиты окна. Также повреждения получила 15-метровая газовая труба, ее уже отремонтировали. Сколько всего дронов сбиты над городом — неизвестно. По данным Минобороны, всего в ночь на 20 апреля над российскими регионами уничтожены 112 беспилотников.