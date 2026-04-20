Продажи новостроек в Новосибирской области за квартал выросли на 21%

По итогам первого квартала 2026 года объем проданных новостроек в Новосибирской области увеличился на 21%, до 158 тыс. кв. м. В денежном выражении показатель оказался выше на 29%, до 25 млрд руб., посчитали аналитики «Дом.РФ».

По данным портала, поступления в строительную отрасль превысили прошлогодний уровень за счет нетипично высоких продаж в январе текущего года. Всплеск они объясняют изменениями программы семейной ипотеки — с 1 февраля 2026 года семья может взять один льготный кредит, ранее правом мог воспользоваться каждый из супругов.

Стоимость 1 кв. м строящегося жилья в регионе в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 1,4%, достигнув 166 тыс. руб. Медианная цена 1 кв. м однокомнатной квартиры составила 179 тыс. руб., двухкомнатной — 156 тыс. руб., трехкомнатной — 137 тыс. руб.

Ввод многоквартирного жилья в Новосибирской области в первом квартале снизился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 146 тыс. кв. м.

