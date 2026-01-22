Лидеру банды экс-милиционеров-убийц Соболю из Екатеринбурга отменили приговор

Уголовное дело бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя вернули в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения судом. Приговор первой инстанции отменен Свердловским областным судом, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Владислав Соболь

Приговор был обжалован осужденным, его адвокатом, также было подано апелляционное представление прокурора. Владиславу Соболю продлен срок содержания под стражей до 21 марта.

В сентябре Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил Соболя к 16 годам колонии строгого режима. Согласно обвинительному заключению, преступная группа из экс-милиционеров под его руководством совершила 11 доказанных убийств, на ее счету также разбойные нападения и незаконный оборот оружия. Осужденный полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дав показания на всех подельников. На суде он заявил, что хочет отправиться на специальную военную операцию (СВО).

Ирина Пичурина