Курским аграриям выдали льготных кредитов на 7,1 млрд рублей
На сегодняшний день в Курской области было согласовано и заключено договоров на выдачу льготных кредитов предприятиям агропромышленного комплекса на общую сумму 7,1 млрд руб. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Наталья Гончарова на заседании облправительства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Также аграриям в регионе выдали 371 млн руб. в качестве инвестиционных кредитов. На закладку садов в Курской области власти выделили 13,7 млн руб., а на остаток средств отбор планируется провести с 10 мая. По словам министра, получить субсидии можно будет как в весенние, так и в осенние сроки.
Кроме того, с 10 мая начнется отбор предпринимателей, которые получат поддержку на 143,5 млн руб. в рамках Федеральной научно-технической программы. Госпожа Гончарова пояснила, что для начала выдач необходимо, чтобы начался яровой сев, в котором будут использованы семена, полученные в ходе программы.
Планируется, что еще около 500 аграриев получат поддержку в 477 млн руб. на производство зерновых культур. Министр добавила, что 176,8 млн руб. выделено в качестве субсидии по мелиорации земель. Сейчас ведется прием документов от предприятий АПК.
В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году Россельхозбанк вложил в экономику Курской области свыше 18 млрд руб. Основной объем финансирования в размере 16,3 млрд руб. пришелся на льготное кредитование аграриев.