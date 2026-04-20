Курским аграриям выдали льготных кредитов на 7,1 млрд рублей

На сегодняшний день в Курской области было согласовано и заключено договоров на выдачу льготных кредитов предприятиям агропромышленного комплекса на общую сумму 7,1 млрд руб. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Наталья Гончарова на заседании облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также аграриям в регионе выдали 371 млн руб. в качестве инвестиционных кредитов. На закладку садов в Курской области власти выделили 13,7 млн руб., а на остаток средств отбор планируется провести с 10 мая. По словам министра, получить субсидии можно будет как в весенние, так и в осенние сроки.

Кроме того, с 10 мая начнется отбор предпринимателей, которые получат поддержку на 143,5 млн руб. в рамках Федеральной научно-технической программы. Госпожа Гончарова пояснила, что для начала выдач необходимо, чтобы начался яровой сев, в котором будут использованы семена, полученные в ходе программы.

Планируется, что еще около 500 аграриев получат поддержку в 477 млн руб. на производство зерновых культур. Министр добавила, что 176,8 млн руб. выделено в качестве субсидии по мелиорации земель. Сейчас ведется прием документов от предприятий АПК.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году Россельхозбанк вложил в экономику Курской области свыше 18 млрд руб. Основной объем финансирования в размере 16,3 млрд руб. пришелся на льготное кредитование аграриев.

Егор Якимов