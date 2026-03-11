В 2025 году Россельхозбанк вложил в экономику Курской области свыше 18 млрд

По итогам 2025 года Россельхозбанк (РСХБ) направил на развитие экономики Курской области свыше 18,3 млрд руб. Основной объем финансирования в размере 16,3 млрд руб. пришелся на льготное кредитование аграриев. Банк сохраняет лидирующие позиции в поддержке сезонных полевых работ, его доля в этом сегменте составила 65,44%. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За последние годы в регионе при содействии РСХБ осуществлено более 25 крупных инвестиционных проектов совокупной стоимостью свыше 95 млрд руб.

Поддержка малых форм хозяйствования позволила в 2025 году реализовать 38 проектов на 475 млн руб. В 2026-м планируется увеличение этого показателя на 16%.

С момента начала системной работы в регионе в 2021 году совокупный объем инвестиций банка в экономику Курской области составил 350 млрд руб.

В 2025 году РСХБ также выделил 36,3 млрд руб. на поддержку агропромышленного комплекса Тамбовской области.

Кабира Гасанова