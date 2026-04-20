На Алтае возбуждено дело на водителя, угрожавшего поджечь полицейских

Уголовное дело возбуждено на водителя иномарки, угрожавшего поджечь полицейских в Республике Алтай. По материалам расследования, в Горно-Алтайске инспектор Госавтоинспекции, который находился не при исполнении служебных обязанностей, увидел иномарку с подложными госномерами. Передав коллегам информацию о местонахождении машины, он стал преследовать нарушителя на личном автомобиле.

Иномарку попытался остановить экипаж ДПС, находящийся на маршруте патрулирования, но она прибавила газу. В ходе погони лихач опасно маневрировал, создавая угрозу другим участникам движения. Затем внезапно остановился у одного из домов, забежал внутрь, вернувшись с ведром бензина. «Вылил жидкость через забор на полицейских и на свою машину, пригрозив поджогом. На требования прекратить противоправные действия не реагировал. Более того, поджег опустевшее ведро и бросил его в сторону сотрудников, но промахнулся. После этого злоумышленник попытался поджечь пропитанную бензином тряпку, однако его действия были пресечены госавтоинспекторами. При задержании нарушитель оказал сопротивление, в отношении него была применена физическая сила», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным оказался 49-летний местный житель, не имеющий водительских прав. На него составили полтора десятка протоколов об административных правонарушениях и арестовали на семь суток. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ).

