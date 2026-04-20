В Пензе начнут реконструкцию аэропорта в 2026 году

В Пензе планируют начать строительство нового терминала в аэропорту в 2026 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, для реконструкции уже готов проект, строительство потребует более 5 млрд руб. инвестиций.

«Есть уже проект, это порядка 10 тыс. кв. м, это 700 тыс. человек в год, которых мы будем перевозить. Сейчас мы уже в принципе на 400 тыс. (человек.— “Ъ”) выходим… — сказал господин Мельниченко (цитата по пресс-службе Кремля).— С инвестором мы уже в принципе определились и с ним работаем, поэтому, я думаю, что, наверное, в этом году уже будем запускаться».

Губернатор добавил, что за то, в каком состоянии находится пензенский аэропорт, «стыдно перед земляками». В воздушной гавани нет багажного терминала, сумки и чемоданы пассажиров вывозят «чуть ли не на асфальт», уточнил он. Олег Мельниченко анонсировал разработку проектно-сметной документации и начало изыскательных работ в 2026 году. Президент положительно оценил такие планы.