Коалиция экс-президента Болгарии Радева победила на выборах

Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радева на парламентских выборах набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Политическая сила сможет рассчитывать на большинство в болгарском парламенте — такого результата партии страны не достигали последние несколько лет.

Румен Радев (в центре)

Фото: Valentina Petrova / AP Румен Радев (в центре)

Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) бывшего премьера Бойко Борисова получила 13,3% голосов, проевропейская коалиция «За перемены — Демократическая Болгария» — 12,6%, следует из данных болгарского ЦИК.

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с января 2017 года. В январе 2026-го он покинул должность, чтобы участвовать в парламентских выборах. Политик призывал не оказывать военную помощь Украине и не поддержал введение санкций против России, а также был против вступления Болгарии в еврозону.

Досрочные парламентские выборы были организованы после того, как в декабре прошлого года Росен Желязков объявил об отставке своего правительства. Решение он принял из-за массовых протестов: участники акций призывали побороться с коррупцией и изменить экономическую политику страны. С 2021 года в Болгарии прошло семь парламентских выборов, правящие коалиции формировались из нескольких партий, и устойчивого правительства сформировать так и не удалось.

Лусине Баласян