В твороге «Савушкин продукт» нашли токсичное вещество

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в твороге белорусских производителей «Савушкин продукт» и «Смолевичи Молоко» остаточное содержание альбендазола сульфона. Вещество применяется в ветеринарии и оказывает токсическое воздействие на человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вещество было обнаружено во время мониторинговых исследований. Россельхознадзор начал «усиленный лабораторный контроль» продукции. Ведомство попросило ветеринарную службу Белоруссии предотвратить подобные нарушения в будущем.

По данным Россельхознадзора, альбендазола сульфон может вызывать у человека:

проблемы с ЖКТ;

аллергические реакции;

в редких случаях способен влиять на состав крови.

При частом употреблении продуктов с остатками вещества есть риск токсического воздействия на печень.

«Савушкин продукт» представлен брендами «Савушкин», «Брест-Литовск», Teos, «Творобушки», Sveza и другими. «Смолевичи Молоко» продает творог и творожный сыр торговых марок Cream Nuvo и Landers.