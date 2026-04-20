Rheinmetall и британская Kraken запустили производство безэкипажных катеров

На верфи Rheinmetall Blohm+Voss в Гамбурге началось серийное производство безэкипажных катеров Kraken K3 Scout. Компания будет выпускать их совместно с британским производителем Kraken Technology Group. Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

«Первоначально производство Kraken K3 Scout рассчитано примерно на 200 единиц в год. В зависимости от объема заказов мы можем увеличить производство до 1 тыс. единиц в год»,— приводит пресс-служба слова гендиректора подразделения военно-морских систем Rheinmetall Тима Вагнера.

Kraken K3 Scout длиной около 8,5 м могут развивать скорость до 55 узлов (узел равен одной морской миле в час или 1,852 км/ч). В зависимости от конфигурации дроны будут использоваться для морского наблюдения, защиты критически важной инфраструктуры или как носители вооружения в военных операциях. Продукцию будет производить совместное предприятие Rheinmetall и Kraken — Rheinmetall Kraken GmbH. В пресс-релизе отмечается, что цель такого партнерства — удовлетворение растущего мирового спроса на разные виды беспилотников.

Rheinmetall — один из крупнейших европейских производителей военной техники, седьмая по объему рыночной стоимости компания в Германии. По данным Reuters, в 2026 году концерн рассчитывает на потенциальный портфель заказов в объеме до €80 млрд, включая бронетехнику и фрегаты. Rheinmetall ожидает рост заказов из-за увеличения оборонных расходов в Европе.