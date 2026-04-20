Экс-редактору Ura. ru Денису Аллаярову запросили 5 лет колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Напомним, по версии обвинения, в апреле 2024 года Денис Аллаяров, занимая должность редактора Ura .ru, договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. Полицейский согласился.

Во время прошлых судебных заседаний журналист полностью признал вину по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Судья спросила, почему Денис Аллаяров сначала полностью отрицал вину, а затем признал. «Если мы говорим про первые допросы — это стресс. Моя позиция некоторое время оставалась неизменной на стадии предварительного следствия ввиду того, что я в целом не был согласен с сущностью предъявленного обвинения, а когда началось судебное заседание, то мне было важно посмотреть — будут ли в суде разбираться, будут ли проходить заседания. Я увидел, что суд объективно подходит к рассмотрению моего уголовного дела, и поэтому я решил рассказать все как было, согласившись с обвинением»,— рассказал господин Аллаяров, почему признал вину.

Напомним, в ноябре прошлого года суд назначил экс-полицейскому Андрею Карпову четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием.

Артем Путилов, Мария Игнатова