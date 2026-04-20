Пашинян пообещал установить деловые связи с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для институционализации мира с Азербайджаном необходимо развивать совместные проекты и налаживать деловые связи. Он подчеркнул, что между странами «небольшими шагами» устанавливается двусторонняя торговля, контакты представителей гражданского общества «уже на конкретном пути».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я надеюсь и убежден, что в ближайшем будущем будут установлены и деловые связи, которые являются одним из важнейших средств и инструментов институционализации мира»,— сказал Никол Пашинян в видеообращении в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Представляя предвыборную программу партии, он отметил, что для реализации достигнутого с Азербайджаном мира необходимо поддерживать политический, культурный и гуманитарный диалог. Его партия «Гражданский договор» будет поддерживать эти направления, подчеркнул Пашинян.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. Никол Пашинян, в августе прошлого года парафировавший соглашение с Азербайджаном, последние недели призывает голосовать за его партию как за гаранта мира. Оппозиция же, по его словам, придя к власти, приведет страну к войне в ближайшие несколько месяцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян предложил выбирать между войной и миром».

Лусине Баласян