Бывшему редактору Ura.ru Аллаярову запросили пять лет по делу о взятках

Гособвинение запросило пять лет колонии общего режима для бывшего редактора информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова. Журналиста обвиняют в покупке оперативных сводок у своего дяди, который на тот момент работал полицейским. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Во время судебного заседания в начале апреля господин Аллаяров полностью признал вину по ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, в апреле 2024 года Денис Аллаяров, будучи редактором Ura.ru, договорился со своим дядей Андреем Карповым, который тогда работал начальником уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. Полицейский согласился. Как господин Карпов пояснял позднее, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьере. Журналист получал сводки до 2 апреля 2025 года.

25 ноября Андрею Карпову назначили четыре года условно с учетом его сотрудничества со следствием. Трудовой договор с Денисом Аллаяровым завершили через два дня.