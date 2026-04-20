Двукратный обладатель Кубка Гагарина Якуб Клепиш объявил о завершении карьеры

Чешский хоккеист Якуб Клепиш объявил о решении завершить карьеру. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Млада-Болеслав».

Отмечается, что 41-летний Клепиш вошел в штаб команды, где займет должность ассистента главного тренера. «Я никогда не скрывал, что из всех моих клубов именно этот стал для меня самым дорогим. И я говорю это совершенно серьезно: если бы мне предложили эту должность в другом клубе, я бы, вероятно, отказался»,— приводит его слова пресс-служба «Млада-Болеслава».

С 2008 по 2014 год Якуб Клепиш выступал за клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Чех дважды становился обладателем Кубка Гагарина: в 2011 году — с уфимским «Салаватом Юлаевым», в 2012 году — с московским «Динамо» (в решающем матче финальной серии против омского «Авангарда» нападающий забил победный гол). Также форвард играл за «Авангард» и пражский «Лев». Всего в КХЛ он провел 337 матчей, в которых набрал 167 очков (81 гол+86 передач). В составе сборной Чехии Якуб Клепиш завоевал золото чемпионата мира в 2010 году.

Таисия Орлова