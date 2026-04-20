Брюно Ретайо загодя вышел за правое дело

Как и предсказывал “Ъ” 13 февраля, Брюно Ретайо, бывший министр внутренних дел Франции и нынешний председатель правой партии «Республиканцы», стал партийным кандидатом в президенты на выборах 2027 года, а в перспективе может оказаться и общим кандидатом правых сил. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брюно Ретайо

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Кандидатом в кандидаты Брюно Ретайо стал еще в феврале, но до последнего времени сам процесс выдвижения был неясен. Не он один собирался пойти на выборы от «Республиканцев», о том же мечтал, в частности, его постоянный оппонент Лоран Вокье.

Однако партия недвусмысленно высказалась в пользу Ретайо, успешно подготовившего свою предвыборную кампанию еще из кабинета министра внутренних дел.

Там он был настоящим пугалом для левых сил и политико-религиозных групп, которых он стращал в силу предоставленных ему законом возможностей. Не отказывая себе при этом в удовольствии призывать под знамена правых всю Францию, обещая «порядок, процветание и французскую гордость».

Результат — более чем уверенный. Почти три четверти активных членов партии (73,4%) поддержали сценарий прямого выдвижения Ретайо, отвергнув как закрытые, так и открытые (правые плюс центр) предварительные выборы. Это важно: праймериз во Франции давно стали не инструментом отбора, а механизмом взаимного уничтожения. Правые уже это проходили и всегда с печальными последствиями — позорным крахом Франсуа Фийона в 2017 году и жалким результатом Валери Пекресс в 2022-м. На этот раз «Республиканцы» решили обойтись без самострела.

Сегодняшняя реакция самого Ретайо понятна: благодарности, планы всеобщего объединения, риторика «соберем всех французов». Но это легче пообещать, чем сделать. Фактически речь идет не о старте кампании, а о попытке заново собрать правый политический лагерь, который последние годы жил в режиме медленного распада.

Ретайо придется не просто убеждать всех избирателей — ему сначала нужно будет все время убеждать «своих». Причем не абстрактно, а по конкретной избирательной программе.

Слишком мягко стелить — правый фланг потеряешь. Слишком жестко зайдешь — отпугнешь центр. Баланс, который на бумаге выглядит достижимым, на практике превращается в постоянное хождение по канату.

Формально партия сделала выбор, но это вовсе не означает, что все влиятельные ее члены готовы этот выбор принять и не станут ставить кандидату палки в колеса. А уж тем более весь правый политический фланг. Внутри правого спектра слишком много амбиций, слишком много альтернативных центров влияния. И нынешние выборы, вместо того чтобы укрепить легитимность кандидата, могут лишь обострить соперничество.

Ведь ясно, что соревноваться Ретайо будет не столько с левым кандидатом, а с еще более правым — кто бы им ни оказался, сама Марин Ле Пен или ее тень Жордан Барделля. Впереди давление и со стороны «макроновского» центра, и со стороны правого радикального лагеря. И если раньше «Республиканцы» могли лавировать между этими полюсами, то теперь им придется четко обозначать границы.

Стратегия Ретайо, судя по первым сигналам, строится на дистанции от обоих лагерей. Ни слияния с центром, ни заигрывания с радикалами. Логика понятна, он надеется вернуть классической правой партии ее былую самостоятельность. Но риск очевиден — остаться в одиночестве между двумя силами, снова ограничиться ролью «запаса голосов» для второго тура, где придется поддержать «менее худшую» фигуру.

Ситуация за оставшийся до выборов год может измениться и к лучшему. В окружении кандидата явно надеются на постепенное ослабление, эрозию конкурентов. Это возможно.

У правых радикалов — свои противоречия и свои слабости, их по-прежнему боятся, в их демократическое перерождение не верят. У президентского лагеря — борьба за наследство, которая уже начинает выходить на поверхность. Если центр действительно начнет трещать, часть его электората может уйти к Ретайо. Левые бесконечно ссорятся, «Непокорившаяся Франция», кажется, ненавидит социалистов больше, чем правых. Стратегия левых радикалов — уничтожение всех конкурентов на своем фланге, чтобы чужие боялись.

Однако рассчитывать только на чужие ошибки — стратегия слабая. Невозможно ждать год, надо немедленно действовать, и Ретайо предстоит решать неотложные задачи: наращивать узнаваемость, формировать команду, обеспечивать финансовую базу кампании. После его ухода с ключевого министерского поста, когда без него не обходился ни один выпуск новостей, медийное присутствие уже не дается ему автоматически.

Отсюда главная задача — совместить известность с доверием. Быть не просто узнаваемым лицом, а кандидатом, которому готовы поверить. Это требует не только риторики, но и содержания: четкой программы, убедительных кадров, ощущения управляемости и силы. Да, Брюно Ретайо — сильный и узнаваемый кандидат. Да, первый этап пройден успешно. Да, партия сделала первый выбор быстро и без разрушительных процедур. Но на этом комфорт заканчивается, Ретайо выходит на длинную дистанцию, где стартовое преимущество легко теряется, а каждая ошибка стоит дорого. Его задача — не просто дойти до президентских выборов, а сделать так, чтобы к моменту голосования он выглядел не кандидатом своей партии, включающей всего 77 тыс. человек, а кандидатом миллионов французов. На это у него всего лишь год, обратный отсчет запустят уже в мае.

Алексей Тарханов