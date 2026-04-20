ФАС согласовала преференцию спортшколе олимпийского резерва в Липецке

Федеральная антимонопольная служба согласовала полное освобождение МБУДО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» в Липецке от уплаты арендной платы в 2026 году. Об этом ФАС объявила 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом налоговая служба указала два важных условия предоставления преференции:

целевое использование объектов;

ограничение срока действия преференции до 31 декабря 2026 года.

Уточняется, что предоставление преференции «направлено на развитие физической культуры и спорта в регионе». ФАС будет контролировать выполнение требований антимонопольного законодательства.

Городской совет депутатов поддержал предложение мэрии Липецка и предоставил муниципальные преференции двум социально ориентированным спортивным организациям в конце января этого года. Кроме спортшколы олимпийского резерва, от арендной платы за пользование муниципальным имуществом освободили футбольный клуб «Металлург».

В начале апреля стало известно, что в Воронежской области выделили 672 млн рублей на строительство ледового дворца в Анне. Как сообщал «Ъ-Черноземье», заказчиком выступает МКУДО «Аннинская спортивная школа». Возвести ледовый дворец требуется в семь этапов с завершением всех работ до 1 декабря 2027 года.

Денис Данилов