Депутат от ЛДПР Ананьин выдвинулся на праймериз ЕР в нижегородское заксобрание

Более 110 кандидатов зарегистрированы на праймериз «Единой России» в заксобрание Нижегородской области по состоянию на 20 апреля. Информация об участниках размещена на сайте партийного голосования.

Среди них зарегистрирован еще один кандидат, представляющий сейчас другую партию. Это депутат действующего созыва от ЛДПР Антон Ананьин, он выдвинулся по территориальной группе №5 и числится как беспартийный. Ранее на праймериз правящей партии выдвинулся действующий депутат от «Новых людей» Рустам Досаев и бывший депутат от «Справедливой России» Галина Клочкова.

Среди действующих депутатов на праймериз ЕР также выдвинулись Александр Табачников (округ №25) и Ирина Макарова (группа №16). Кроме того, по округу №1 заявился бывший депутат гордумы Нижнего Новгорода, директор дивизиона «Автокомпоненты» АО «Нижкомавто» Кирилл Эпштейн.

Также праймериз выдвинулись: временно неработающий Денис Смирнов и проектный менеджер АНО «КУПНО» Александр Денисов (округ №1); предприниматель Павел Александров (группа №1); предприниматель Магамед Ахмедов (группа №2); предприниматель Илья Соколов (округ №4); замдиректора АНО «Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода» Владислав Шишов, специалист администрации Сормовского района Валерия Латышева и инженер ООО «Взор» Кирилл Шкуратов (округ №5); студентка НИУ РАНХиГС Айгул Гулуева (группа №6); заместитель гендиректора ГЗАС им. А. С. Попова Алексей Самсонов (округ №9); директор библиотечной системы Тоншаевского округа Надежда Крашенинникова (группа №9).

Завотделением центра соцобслуживания населения Краснобаковского округа Юлия Шишина зарегистрирована по округу №10; директор Дзержинского политехнического института Александр Петровский — по группе №11; предприниматель Константин Беляев и медсестра войсковой части 98575 Виолетта Учуватова — по округу №12; директор МБУМЦ «Спутник» Наталья Шорохова — по группе №12.

Помимо этого, зарегистрированы: начальник отдела администрации Павловского округа Оксана Зрячева и специалист управления образования администрации Павловского округа Ольга Пачурина (округ №13); руководитель молодежного направления и спецпроектов АО «Нижкомавто» Данила Капанов (группа №13); инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Денис Соколов (округ №16); директор ФОКа в Лукоянове Дмитрий Володин (группа №18); замдиректора Дальнеконстантиновской средней школы Анастасия Воробьева (округ №19); начальник ЕДДС Сергачского округа Михаил Иткин и методист МАУ ДО «Центр дополнительного образования» Надежда Нарюкова (группа №19).

Еще три кандидата зарегистрированы по округу №20: заведующая Верхнеталызинской библиотекой Наталья Заикина, юрисконсульт потребкооператива «Лысковский кооператор» Владимир Суслов и замдиректора по воспитательной работе Верхнеталызинской школы Дмитрий Новиков.

Методист МБУК «РДК» Вера Гаврилова зарегистрирована по округу №21, юрист ООО «Энергосервис» Даниил Трегубов — по группе №21, директор ООО «Сокольское ПАП» Алексей Кодочигов — по округу №22, ответственный организатор в местном отделении ООО «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Балыкина — по группе №22, первый зампредседателя совета депутатов Богородского округа Алена Бодеева — по округу №23, замдиректора школы №2 р. п. Красные Баки Любовь Кукова — по округу №24, консультант администрации Ветлужского округа Наталия Бусыгина — по группе №25, директор Тоншаевской музыкальной школы Лариса Томилова — по округу №25.

