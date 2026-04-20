Минпромторг: маркировка принесла бюджету России 1,8 трлн рублей

Дополнительные налоговые поступления в российский бюджет после внедрения системы маркировки составили почти 1,8 трлн руб. в период с 2019 по конец 2025 года. Об рассказала замглавы министерства Екатерина Приезжева на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

«Только за 2025 год прирост составил около 560 млрд рублей»,— уточнила госпожа Приезжева. По ее словам, дополнительный доход легального бизнеса составил 1,1 трлн руб. Наибольший вклад в поступления бюджета внесли рынки табачной и никотиносодержащей продукции, легкой промышленности, пива и пивных напитков, обуви, а также молочной продукции.

С апреля начал работать контроль разрешительных документов на кассе, добавила замглавы министерства. По ее словам, мера не позволяет пробить товар, если он просрочен или не соответствует документации. Мера на данный момент распространяется на пять категорий товаров.