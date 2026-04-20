Магнитогорскую компанию уличили в попытке отмыть 11 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными 18 платежных поручений о возврате ООО «Вторметком» излишне уплаченных налогов на 11 млн руб. Действия компании расценили как попытку легализовать преступные доходы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку поведения организации провело надзорное ведомство. Установлено, что в апреле-мае 2024 года «Вторметком» систематически перечисляло на свой налоговый счет суммы, многократно превышающие обязательства. С октября 2023-го по декабрь 2024 года платежи более чем в семь раз превысили сумму исчисленных налогов. При этом компания постоянно подавала в ФНС заявления о возврате образовавшейся переплаты либо о зачете в счет уплаты налогов третьих лиц. На самом же деле, выяснила прокуратура, так организация обходила закон и легализовывала доходы, полученные преступным путем. Ведомство подало заявление в суд о признании 18 платежных поручений недействительными.

Суд установил, что ООО «Вторметком» отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. В отношении компании принимались решения об исключении из реестра юридических лиц из-за отмывания денег. Кроме того, установлена аффилированность организации с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска либо находятся в стадии ликвидации. А средства с налогового счета выводились через подконтрольные компании и людей.

По решению суда ФНС должна перечислить 11 млн руб., находящиеся на налоговом счете «Вторметком», в доход РФ.

Виталина Ярховска