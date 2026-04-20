Число пострадавших в массовом ДТП под Тосно выросло до 13 человек

Тосненском районе Ленинградской области утром 20 апреля произошло столкновение пяти транспортных средств, включая два грузовых автомобиля и микроавтобус. По последним данным ГУ МВД, число пострадавших достигло 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Причиной аварии, предварительно, стал отказ тормозов у грузовика Shacman.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее было известно о девяти пострадавших в ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ДТП зафиксировано около 07:20 на 97-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». В аварии участвовали грузовые автомобили Shacman и DAF с прицепом, микроавтобус Mercedes Sprinter, а также легковые Renault Logan и Chery Tiggo. По словам водителя Shacman, у его машины отказала тормозная система, что привело к потере управления и последующему столкновению.

Из-за проводимого ремонта на участке трассы в сторону Гатчины организовано реверсивное движение, что могло осложнить дорожную ситуацию в момент происшествия. На месте работают подразделения МВД, МЧС и бригады скорой помощи. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о девяти пострадавших.

Кирилл Конторщиков