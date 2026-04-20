Девять человек пострадали в массовом ДТП на трассе А-120 в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области на трассе А-120 произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительной информации, в аварии столкнулись микроавтобус Mercedes, грузовики Sitrak и DAF, а также легковые автомобили Renault Logan и Chery. Двух пострадавших доставили в центральную районную больницу в Тосно. Остальным помощь оказывают на месте.

ДТП произошло на 99-м километре трассы А-120 в направлении Гатчины. На участке ведутся ремонтные работы, из-за чего движение организовано по реверсивной схеме.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

Матвей Николаев

