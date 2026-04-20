Таможенники в Кольцово изъяли у двух иностранцев 12 блоков китайских сигарет

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово сотрудники таможенного поста изъяли у двоих иностранных граждан, прибывших рейсом из Пекина, 12 блоков сигарет. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, это самые крупные партии табачной продукции, изъятые с начала года.

Оба пассажира везли сигареты китайского производства для себя и, по их словам, не знали о таможенных правилах. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Сергей Боровик отметил, что в целом осведомленность пассажиров о правилах ввоза сигарет в этом году выросла. За первый квартал 2026 года выявлено 17 фактов перемещения табачной продукции сверх нормы, тогда как за аналогичный период 2025 года — 36 фактов.

Ранее сообщалось, в Екатеринбурге таможенники выявили партию незадекларированных автозапчастей весом почти 6 тонн. Их перевозили из Кыргызстана в Москву для продажи в одном из автомагазинов.