Суд взыскал 10 млн рублей с сотрудницы Росреестра и ее супруга в Новосибирске

Новосибирский районный суд, удовлетворив иск прокуратуры, взыскал почти 10 млн рублей с сотрудницы регионального управления Росреестра и ее мужа в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В феврале 2025 года руководство управления Росреестра инициировало проверку декларации о доходах чиновницы и членов ее семьи. Проверка установила, что на счета супруга госслужащей в 2023 году поступили денежные средства, существенно превышающие их семейный доход за несколько лет. «Проанализировав полученный материал, в прокуратуре пришли к выводу, что супругами не представлено достоверных и достаточных доказательств законности получения денежных средств», — утверждается в релизе суда. Прокуратура направила иск в суд, который взыскал с супругов в доход РФ 9 млн 763 тыс. 563 руб.

Илья Николаев