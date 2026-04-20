Особый противопожарный режим ввели в Новосибирской области до 15 мая

В Новосибирской области вводится особый противопожарный режим. Он будет вводиться на территории региона в два этапа, следует из постановления, подписанного губернатором Андреем Травниковым.

Согласно документу, в Краснозерском и Новосибирском районах, а также Сузунском, Доволенском, Карасукском муниципальных округах Новосибирской области особый противопожарный режим начал действовать с 20 апреля. На других территориях региона — с 25 апреля.

Срок действия режима установлен до 15 мая. В этот период в Новосибирской области вводится запрет на посещение местными жителями лесов, использование открытого огня, разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора в муниципальных образованиях.

Александра Стрелкова