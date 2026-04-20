В Ставрополе оказался самый большой разрыв в цене квартир с одной и двумя комнатами

На вторичном рынке Ставрополя разница в стоимости между типами квартир оказалась одной из самых высоких в России: переход с квартирыстудии на однокомнатную квартиру требует доплатить около 37% от ее стоимости, а переезд с однушки на двушку — почти 50%, следует из данных сервиса «Циан».

При этом разрыв между двушкой и трешкой составляет 20%. Ставрополь среди 40 крупнейших городов страны оказался городом, где зафиксирован максимальный ценовой разрыв между двушками и однушками на вторичном рынке.

По оценкам аналитиков, сейчас средняя стоимость студии в Ставрополе составляет 3,7 млн руб., однокомнатной квартиры — 5,1 млн руб., двухкомнатной — 7,6 млн руб., трехкомнатной — 9,1 млн руб. Это означает, что за дополнительную комнату при движении от студии к однушке покупателю в Ставрополе нужно доплатить около 1,4 млн руб., при переходе от однушки к двушке — 2,5 млн руб., а от двушки к трешке — еще 1,5 млн руб.

В целом по крупным городам России доплата за очередную комнату на вторичке в среднем составляет около 33% от стоимости квартиры, то есть за каждую следующую комнату нужно готовить примерно треть от текущей цены. В большинстве городов разница между однушками и студиями близка к 34%, а расхождение между двушками и трешками обычно лежит в диапазоне 19–43%.

За последние пять лет ценовой разрыв между квартирами разной комнатности по стране немного сократился. Сейчас двушки в среднем дороже однушек на 33%, в 2021 году показатель был выше — 35%. Трешки сейчас дороже двушек на ту же 33%, тогда как пять лет назад разница составляла 37%. Аналитики объясняют это тем, что более компактные и изначально более дешевые квартиры подорожали сильнее: однушки с 2021 года поднялись в цене в среднем на 88%, двушки — на 86%, а трешки — на 81%.

Единственное исключение среди этих тенденций — соотношение цен на студии и однушкки: оно, наоборот, стало больше. Теперь однокомнатные квартиры в среднем за 5 лет подорожали на 34% относительно студий, хотя в 2021 году разница была на уровне 33%. Студии традиционно менее востребованы, чем классические однушки, поэтому рост цен в них оказался чуть ниже — 87% за тот же период, что и в однушках.

По данным «Коммерсанта», в 2025 году средняя цена квадратного метра в малогабаритках на вторичном рынке города выросла до 120 тыс. руб., а средняя стоимость студий и однушек площадью до 32 кв. м достигла 3,3 млн руб., что на 4,8% больше, чем годом ранее. Это означает, что базовый сегмент малогабаритного жилья в Ставрополе продолжает активно дорожать, опережая общий рост цен по региону. В то же время на первичном рынке Ставрополя средняя цена квадратного метра в сданных новостройках в январе 2026 года составляла 118,3 тыс. руб., тогда как так называемая новая вторичка — квартиры от инвесторов в домах 2023–2025 годов постройки — оценивалась в 138,6 тыс. руб. за квадрат. Разница в 20 тыс. руб. за квадратный метр (15%) делает сданные новостройки относительно более выгодными для покупателей, особенно на фоне скидок и активной конкурентной борьбы застройщиков.

Станислав Маслаков