В Ставрополе стоимость квартир в новостройках на 15% ниже нового вторичного жилья

Аналитики «Циана» изучили рынок жилья в 35 ключевых городах России и обнаружили выгодную для покупателей ситуацию в Ставрополе. Здесь средняя цена квадратного метра в сданных новостройках от застройщиков в январе 2026 года достигла 118,3 тыс. руб., тогда как новая вторичка — квартиры от инвесторов в домах 2023–2025 годов постройки — стоит 138,6 тыс. руб. за квадрат. Разрыв составил 15%, и Ставрополь вошел в число самых привлекательных локаций для сделок с девелоперами.

Только в Ростове-на-Дону разница оказалась больше — готовые новостройки там на 20% дешевле новой вторички. В остальных 33 городах из выборки застройщики продают сданные квартиры дороже инвестиционного жилья: в 23 локациях разрыв достигает 1–40%, а в среднем по России он равен 6% — на 1 процентный пункт меньше, чем год назад. Застройщики в Ставрополе активно сбрасывают цены на остатки в введенных домах, предлагая скидки, что усиливает конкуренцию с вторичкой от инвесторов. Покупатели на этом рынке получают шанс на дополнительный торг, ведь новая вторичка за год подорожала на 11%, а готовые новостройки — лишь на 10%.

Аналитики «Циана» исключили из расчетов премиальные комплексы и сосредоточились на домах с достаточным предложением. В Ставрополе новостройки часто возводят на окраинах, из-за чего вторичка в центре сохраняет популярность, но сейчас девелоперы перехватывают инициативу ценой. В 2025 году цена квадрата в малогабаритках на вторичке Ставрополя выросла до 120 тыс. руб. (+6,9% за год), а средняя стоимость студий и однушек площадью до 32 кв. м достигла 3,3 млн руб. (+4,8%).

Эта тенденция отражает общероссийский тренд: вторичка от инвесторов выигрывает за счет скорости роста цен и гибкости сделок, но в Ставрополе застройщики корректируют стратегию скидками. В январе 2025 года разрыв между сегментами выглядел иначе — новостройки стоили дешевле, но к декабрю 2025 года цены сравнялись (111 тыс. руб. за квадрат на первичке против 110,5 тыс. руб. на вторичке), а нормативная цена в крае достигла 97,8 тыс. руб. (+5%). Доля квартир дешевле 5 млн руб. на первичке составила 39%, на вторичке — 34%. Покупатели сейчас выигрывают от конкуренции: в 70% столичных ЖК вторичка от инвесторов выгоднее первички, и Ставрополь следует этому паттерну. Спрос на вторичку в городе вырос на 5% с начала 2025 года.

Станислав Маслаков