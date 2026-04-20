В Петербурге при столкновении трамваев пострадали восемь человек

Число пострадавших при столкновении трамваев в Красносельском районе Санкт-Петербурга увеличилось до восьми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказали в ведомстве, пассажиры упали в салоне при торможении. «Без тяжких телесных повреждений, оказывается помощь на месте происшествия»,— отметил собеседник агентства.

Сегодня на Петергофском шоссе Санкт-Петербурга столкнулись два трамвая. Сообщалось, что шесть человек получили травмы. ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по здравоохранению сообщал, что пострадавших доставили в больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Врачи оценивали их состояние как средней степени тяжести.

Прокуратура Красносельского района заявила, что взяла проверку обстоятельств происшествия на свой контроль. Ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и эксплуатации электрического транспорта.