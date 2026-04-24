Чествование Фридриха Крауза и Отфрида Ферстера

В Доме ученых в Москве состоялось чествование приехавших в Советский Союз из Германии выдающихся ученых-профессоров Фридриха Крауза и Отфрида Ферстера. Чествование происходило в среде московских ученых и носило исключительно теплый, товарищеский характер.

Профессор Отфрид Ферстер

Фото: wikipedia.org Профессор Отфрид Ферстер

С приветствиями выступали нарком просвещения тов. Н. А. Семашко, профессора Л. А. Тарасевич, А. Б. Фохт, Л. С. Минор, Д. Д. Плетнев, Ю. В. Каннабих и др.

В речах было отмечено установление тесной научной связи между советской Россией и Германией, особенно с началом издания русско-немецкого медицинского журнала, ответственными редакторами которого являются Н. А. Семашко и Ф. Крауз. Ораторы указывали также на мировые заслуги в медицинской науке приветствуемых профессоров.

В ответном слове профессор Крауз поделился впечатлениями, которые на него произвела советская Россия: «Русский народ — народ не только настоящего, но и большого будущего. Он сумел создать новые традиции, взявши от старого необходимое и полезное и отбросивши ненужное. Я восхищаюсь успехами русской науки и счастлив сближением русского и немецкого народов».

Профессор Ферстер в своей речи остановился на том неизгладимом впечатлении, которое на него произвел В. И. Ленин при встречах во время болезни. «Советская Россия,— сказал он,— это, с одной стороны, русский народ с его нежной и чуткой душой, а с другой стороны, Владимир Ильич — огромный титан мысли, народный вождь, прекрасный, отзывчивой души человек».

О чествовании немецких профессоров писали в 1926 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев