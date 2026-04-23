На Байкале начинается проект «Байкал под крылом». Его цель — провести научное исследование воздействия малой авиации на экосистемы и на его основе сформулировать правила устойчивого использования воздушного пространства.

Западное побережье Байкала — одна из ключевых природных территорий России с высокой концентрацией редких видов. Здесь обитают десятки видов птиц, включая 63 занесенных в Красную книгу, а также произрастают эндемичные растения, чувствительные к антропогенной нагрузке. При этом авиация остается важной частью жизни региона: для более чем 16 тыс. жителей 52 населенных пунктов это единственный способ транспортной связи, отмечает генеральный директор фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.

Сегодня полеты над особо охраняемыми природными территориями регулируются фрагментарно и во многом устаревшими нормами. Научно обоснованных данных о влиянии малой авиации на природу Байкала недостаточно, несмотря на рост интенсивности полетов: по оценкам специалистов, с 2018 года их количество увеличилось в два с половиной раза, прокомментировала Лариса Буянтуева, руководитель природоохранных проектов фонда «Мир вокруг тебя».

Проект «Байкал под крылом» (реализуемый фондом «Озеро Байкал» совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» при поддержке фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness) как раз и направлен на восполнение этого дефицита знаний. Особое внимание в нем уделяется не только орнитофауне, но и состоянию растительного покрова в местах посадок и пролетов, что расширяет спектр экосистемных компонентов.

Предварительные исследования 2025 года показали: реакция птиц на пролеты воздушных судов может существенно различаться в зависимости от высоты, сезона и рельефа. Предварительные диапазоны чувствительности составили от 200 до 500 м. Однако эти данные требуют дальнейшего уточнения и систематизации, чем сейчас и займется команда проекта.

В 2026 году полевые исследования пройдут более чем в 20 точках, где фиксируется активное использование малой авиации. На основе полученных данных будет создана цифровая карта экологически чувствительных зон, безопасных маршрутов, разрешенных точек посадок, а также подготовлен проект правил по организации полетов. Карта позволит пилотам и компаниям-перевозчикам планировать маршруты и посадки с учетом природных факторов — без ущерба для ключевых мест обитания птиц и сохранности растительных сообществ.

Как шум вертолета влияет на краснокнижных птиц и почему цифровая карта для пилотов может стать спасением для эндемичных растений, «Ъ-Наука» поговорила с и. о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светланой Бабиной.

— Как именно малая авиация может влиять на экосистемы Байкала? Что страдает больше — птицы, которые бросают гнезда, или растения, которые вытаптываются или повреждаются при посадках?

— Малая авиация на Байкале влияет на экосистемы через шумовое загрязнение, фактор беспокойства для птиц и физическое повреждение почвенного покрова при посадках — это особенно касается колониальных видов птиц, редких, эндемичных видов растений в хрупких прибрежных зонах. Шум самолетов и вертолетов может приводить к тому, что птицы во время размножения покидают кладку, которая в период низких температур погибнет от охлаждения, будет разорена хищниками или брошена. Посадки вертолетов на несанкционированных площадках приводит к повреждению или уничтожению уникальной флоры. Растения побережья Байкала крайне чувствительны к антропогенной нагрузке.

Степень воздействия малой авиации на животных и растения сложно сравнивать, к тому же мы находимся в процессе изучения. Специалисты указывают на высокую чувствительность обоих компонентов. Фактор беспокойства для редких видов птиц, так же как и фактор вытаптывания редких растений, может иметь катастрофические последствия. Редкие виды, как правило, размножаются медленно и медленно восстанавливают свои популяции.

— Почему за 60 лет охраны Байкала никто толком не измерил это влияние раньше? Неужели вопрос, вредят ли самолеты природе, до сих пор не имел научного ответа?

— Влияние авиации на Байкал долгое время оставалось малоизученным из-за фокуса науки на прямых промышленных загрязнениях (ЦБК). Ранее изучение такого влияния уступало по приоритету более явным угрозам, но следует отметить, что за прошлые годы авиапарк пополнился легкими самолетами, вертолетами и различными модификациями беспилотных летательных аппаратов. Интенсивность полетов над озером и его берегами на малой высоте растет с каждым годом. Поэтому мы обратились за поддержкой в фонд «Озеро Байкал» и нашли отклик в проведении этого актуального исследования.

Цель проекта — разработать и внедрить систему регулирования авиационной деятельности, обеспечивающую сохранение орнитофауны и растительного покрова в местах посадки в условиях роста авиаперевозок и туризма.

— Как вы собираетесь отделить воздействие авиации от других факторов: шума от лодок, туристического потока, строительства? Не получится ли так, что все свалят на самолеты?

— Изучение воздействия малой авиации — это первый шаг к пониманию влияния подобных факторов на компоненты экосистемы озера Байкал и к разработке возможных путей снижения их негативного влияния. К примеру, в перспективе также проведение исследований применения аэролодок для транспортировки туристов и оказываемого при этом влияния на диких животных.

— Предварительные данные говорят о диапазоне чувствительности птиц от 200 до 500 м. Это много или мало для реальных полетов? На какой высоте обычно летает малая авиация над Байкалом?

— Диапазон чувствительности птиц к воздействию от авиации в пределах 200–500 м — это среднее значение, создающее высокий риск беспокойства. Для реальных полетов малой авиации (обычно 300–600 м над уровнем воды) это означает, что птицы, особенно колониальные, будут реагировать на шум, испытывать стресс и покидать гнезда, что угрожает благополучному состоянию их популяции.

— Птицы — понятно. Но вы упомянули еще и растительный покров в местах посадок. Что конкретно вы там будете изучать — количество задавленных кустов, изменение состава трав, эрозию почвы от винтов?

— При изучении растительности в местах посадок (особенно если речь идет о вертолетных площадках или местах работы БПЛА) нас интересуют три ключевых аспекта. Во-первых, прямое механическое воздействие. Это те самые задавленные кусты и поломка веток. При этом необходимо оценивать площадь повреждений и то, какие виды страдают больше всего (например, хрупкие кустарники против гибких трав). Во-вторых, трансформация состава (инвазии). На шасси и обуви персонала или туристов возможен занос семян чужеродных видов. Необходимо выяснить не вытесняют ли они местную флору вокруг площадки. И третье — эрозия и микрорельеф. Потоки воздуха от винтов могут выдувать плодородный слой почвы или подсушивать его. Это ведет к оголению корней, что может навредить организму в целом.

— Вы обещаете цифровую карту для пилотов. Как она будет выглядеть в реальном использовании: пилот открывает планшет и видит «сюда нельзя, здесь можно с ограничениями»? Или это просто рекомендательный документ?

— В 2026 году благодаря материальной поддержке фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness, корпоративного попечителя фонда «Озеро Байкал», проведет полевые исследования более чем в 20 точках, где фиксируется активное использование малой авиации. На основе полученных данных будет создана цифровая карта экологически чувствительных зон, безопасных маршрутов, разрешенных точек посадок, а также подготовлен проект правил по организации полетов. Карта позволит пилотам и компаниям-перевозчикам планировать маршруты и посадки с учетом природных факторов — без ущерба для ключевых мест обитания птиц и сохранности растительных сообществ.

— Кто вообще сегодня регулирует полеты над Байкалом и есть ли сейчас какие-то запретные зоны?

— Полеты над Байкалом и прилегающими территориями регулируются Росавиацией (Федеральным агентством воздушного транспорта) в рамках общих правил использования воздушного пространства РФ. На местном уровне ключевую роль играют правительства Иркутской области и Республики Бурятия, а также дирекции особо охраняемых природных территорий (например, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»).

Росавиация отвечает за общую сертификацию воздушных судов и выдачу разрешений на использование воздушного пространства через Единую систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Минтранс России устанавливает конкретные запретные зоны и зоны ограничения полетов. Региональные власти могут вводить дополнительные временные запреты, особенно на использование беспилотников.

На Байкале действуют несколько типов зон, где полеты запрещены или строго ограничены: это стратегические объекты, особо охраняемые природные территории; полеты над нацпарками и заповедниками требуют согласования с их администрацией.

— Планируете ли вы распространять этот опыт на другие охраняемые территории России: Алтай, Камчатку, Крым? Или у Байкала настолько уникальная ситуация, что обобщать нельзя?

— По итогам проведенных исследований мы, конечно, планируем поделиться своим опытом. Итоги проекта будут обсуждаться с участием представителей авиационной отрасли, органов власти, научного сообщества и местных жителей. Алтай, Камчатка, Крым отличаются по своему видовому разнообразию от Байкала, не исключено, что и воздействие малой авиации может носить различный характер для разных видов животных и разных территорий, однако разработанные при реализации проекта решения могут стать основой для формирования подходов к регулированию полетов над особо охраняемыми природными территориями по всей России.

Мария Грибова