Магнитный трансформер

Ученые выяснили, что кристаллы соединения на основе железа, селена и кислорода при охлаждении дважды меняют свое магнитное состояние. Сначала материал намагничивается за счет того, что магнитные моменты его атомов выстраиваются в двух противоположных направлениях, но не «уравновешивают» друг друга. Затем, хотя этот порядок не нарушается, намагниченность теряется, поскольку разнонаправленные магнитные моменты полностью компенсируются.

Фото: Татьяна Васильчикова В фокусе внимания — научный текст: исследователи Лариса Шванская и Ольга Волкова обсуждают детали и перспективы нового манускрипта

Фото: Татьяна Васильчикова

Благодаря таким свойствам материал потенциально можно будет использовать при разработке устройств магнитной памяти. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Chemistry of Materials.

Современные компьютеры на основе кремниевой микроэлектроники практически достигли максимально возможной быстроты действия. Поэтому ученые ищут новые материалы, в которых можно было бы хранить и передавать информацию с помощью не заряда (электричества), а магнитных моментов электронов. Среди таких материалов перспективны антиперовскиты — кристаллы, магнитными свойствами которых можно управлять с помощью внешних воздействий, например температуры.

Фото: Татьяна Васильчикова Исследователи Лариса Шванская и Ольга Волкова у экспериментальной установки во время заливки азота

Фото: Татьяна Васильчикова

Ранее исследования показали, что в кристаллах антиперовскита на основе железа, селена и кислорода магнитные моменты атомов приобретают четкий порядок сразу при двух температурах (–169 °C и –195 °C). Однако, как меняется при этом структура кристалла и что происходит при переходе между этими состояниями, не было известно.

Ученые из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с коллегами вырастили кристаллы антиперовскита на основе железа, селена и кислорода и описали его переходы между разными магнитными состояниями при охлаждении. Авторы выяснили, что структура этого кристалла напоминает сложный узор: ионы железа образуют плоские слои из колец с 4, 6 или 14 звеньями. Эти слои наклонены относительно осей кристалла и соединены дополнительными ионами железа. Именно такая геометрия создает магнитную «неоднородность» материала.

Фото: Лариса Шванская Монокристалл исследуемого соединения, сориентированный в рентгеновском дифрактометре (ось с смотрит на зрителя и показана кружком)

Фото: Лариса Шванская

Исследователи поместили кристаллы в магнитное поле и измерили их намагниченность при разных температурах. Оказалось, что при охлаждении до –169 °C материал переходит в ферримагнитное состояние, когда магнитные моменты его атомов выстраиваются антипараллельно (в противоположных направлениях). При этом разнонаправленные магнитные моменты не компенсируют друг друга, и кристалл оказывается намагниченным.

При дальнейшем охлаждении до –195 °C происходит второй переход: материал становится антиферромагнетиком. Магнитные моменты его атомов все так же противонаправлены, но уже полностью компенсируют друг друга. В результате кристалл теряет намагниченность.

«При температуре –169 °C внутри каждой ячейки кристалла идет “борьба” магнитных моментов: десять из них направлены в одну сторону, а восемь — в другую. Эта разница и создает магнитный отклик. Но стоит опустить температуру ниже –195 °C, как соседние ячейки располагают свои нескомпенсированные моменты противоположно и полностью уравновешивают друг друга, делая кристалл ненамагниченным. Материалы, в которых происходят подобные переходы, востребованы в спинтронике — технологии записи информации с помощью магнитных моментов электронов.

Исследованное соединение, несмотря на свой потенциал, пока имеет очень низкие температуры переключения магнитных состояний, что ограничивает его применение в технологиях. Однако этот материал является ключевым для развития нового поколения элементов магнитной записи с минимальными энергопотерями. Включение в него металлов с большей магнитной “неоднородностью” может значительно увеличить температуры магнитных переходов, открывая широкие возможности для практического внедрения»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ольга Волкова, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики низких температур и сверхпроводимости физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Фото: Татьяна Васильчикова Чип для измерений методом торк-магнитометрии

Фото: Татьяна Васильчикова

В исследовании принимали участие сотрудникиИнститута экспериментальной минералогии им. академика Д. С. Коржинского РАН (Черноголовка), Института ядерных исследований РАН (Москва), Университета штата Северная Каролина (США) и Университета Кёнхи (Южная Корея).

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда