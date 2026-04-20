Бывший чемпион UFC и WWE Брок Леснар завершил карьеру

Американский рестлер и бывший боец смешанного стиля Брок Леснар завершил карьеру. О своем решении он объявил после поражения от нигерийца Оба Феми на турнире WrestleMania 42 в Лас-Вегасе.

После поединка, продолжавшегося менее 10 минут, 48-летний Леснар оставил в центре ринга перчатки и ботинки. Этот жест символизирует уход из единоборств. Спортсмен покинул ринг под крики болельщиков «Спасибо, Леснар!».

В 2002 году, в возрасте 25 лет Брок Леснар завоевал титул чемпиона World Restling Federation (сейчас — World Restling Entertainment, WWE), став самым молодым победителем в истории промоушена. В общей сложности на счету американца семь титулов чемпиона WWE.

В 2007 году Леснар начал карьеру в смешанных единоборствах, через год подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). В ноябре 2008 года он завоевал пояс UFC в тяжелом весе, победив своего соотечественника Рэнди Кутюра техническим нокаутом во втором раунде. Брок Леснар вернулся в WWE в 2012 году.

Таисия Орлова