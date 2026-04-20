В Челябинске в массовой аварии пострадали три человека

После аварии с четырьмя автомобилями в Челябинске пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 20 апреля около дома №24, строения №25 на Свердловском тракте столкнулись четыре машины: Toyota Corolla, Baic U5 Plus, Renault Logan и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали находившиеся в салоне автомобиля Baic U5 Plus — 38-летний водитель, 40-летняя пассажирка и пятилетний мальчик. Ребенок был пристегнут и сидел в детском кресле. Всех троих госпитализировали в медицинское учреждение. Экипаж дорожно-патрульной службы устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска