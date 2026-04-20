Компанию Nike обвинили в унижении пешеходов

Корпорации Nike пришлось извиняться за неуважительное отношение к людям, которые предпочитают бегу ходьбу. Скандал разразился в минувшие выходные, когда на одном из флагманских магазинов Nike в Бостоне, где проходит знаменитый марафон, появилась большая вывеска «Бегуны, добро пожаловать! Ну и пешеходам тоже можно» (Runners welcome. Walkers tolerated).

Фото: @irondoctorhaz

Вывеска вызвала в США бурю негодования — потребители обвинили Nike в том, что она ставит бегунов выше, а всех остальных, по сути, считает людьми второго сорта. «Блестящий маркетинг или искусственно созданный барьер перед теми, кто предпочитает другой вид активности?» — задавались вопросам многие пользователи.

Массовая критика в сети и на радио привела к тому, что Nike пришлось снять вывеску и выпустить специальное заявление. «Мы хотим, чтобы больше людей чувствовали себя желанными участниками забегов — независимо от их темпа, опыта или дистанции,— сообщила компания.— Во время гоночной недели в Бостоне мы установили ряд плакатов, чтобы поддержать бегунов. Один из них не сработал. Мы сняли его и хотим использовать этот случай, чтобы исправиться и продолжать поддерживать всех бегунов».

По мнению многих экспертов, репутационный скандал не добавит популярности Nike, которая и так находится в кризисе уже несколько лет. В конце прошлого года это привело к смене руководства и изменению политики продаж и дистрибуции.

Евгений Хвостик