УКВЗ может поставить образцы трамваев для тестирования в Ростовскую область

Заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта региона Алена Беликова обсудила с представителями Усть-Катавского вагоностроительного завода возможность поставки образцов трамваев в города субъекта для тестирования. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Из-за разницы в ширине колеи стороны рассматривают вариант испытывать по одному вагону в каждом «пилотном» городе. Кроме того, для модернизации существующего подвижного состава представители УКВЗ предложили заменять кузова вагонов на новые, а тележки использовать повторно. Это позволит снизить стоимость проектов по обновлению транспортного парка.

Виталина Ярховска