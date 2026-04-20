Трамп подарит Тбилиси свое имя

В центре Тбилиси планируют построить 70-этажный небоскреб Trump Tower. В случае реализации проекта он станет самым высоким зданием в Грузии. При этом управляющая бизнесом президента США Trump Organization, судя по всему, не вложит в строительство ни цента — в башню Трампа инвестирует группа местных проправительственных бизнесменов. По данным “Ъ”, стоимость небоскреба оценивается примерно в $100–120 млн. Речь тут не только о деньгах, но, возможно, и о престиже: договоренность об использовании имени Трампа преподносится как достижение правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

О соглашении между Trump Organization и группой грузинских бизнесменов по строительству в Тбилиси Trump Tower первым сообщило главное деловое издание США The Wall Street Journal. 70-этажный небоскреб имени Трампа будет построен в центре столицы Грузии рядом с центральным парком, где раньше находился ипподром, и будет включать в себя элитные жилые помещения, торговые пространства и сервисы гостиничного типа.

Проект разрабатывает одна из крупнейших в США архитектурных компаний Gensler по заказу консорциума, в который входят грузинская девелоперская компания Archi Group и Biograpi Living. В строительстве также участвуют компании Blox Group, Finvest Georgia и Sapir Organization (базирующийся в Нью-Йорке девелопер и бывший партнер Трампа). Еще одним из партнеров выступает бизнесмен Заза Пачулия, в прошлом игравший за ряд команд Национальной баскетбольной ассоциации США (NBA).

Стоимость строительства, а также сроки его реализации пока официально не разглашаются. Однако, как сообщили “Ъ” осведомленные источники, небоскреб оценивается примерно в $100–120 млн, а его возведение займет от пяти до семи лет.

Как предположили независимые эксперты, строительство Trump Tower Tbilisi будет целиком и полностью финансироваться грузинскими инвесторами в рамках франчайзинга.

«Судя по всему, компания Трампа сама не вложит ни одного доллара»,— заметил в беседе с “Ъ” вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчрелидзе.

Тем не менее новость о возведении башни Трампа в Тбилиси была встречена с большим воодушевлением. Как отметил соучредитель и председатель наблюдательного совета Archi Group Илия Цулая, Trump Tower Tbilisi «изменит облик города и еще больше укрепит глобальную роль Грузии». А по словам генерального директора компании Biograpi Living Васила Пхакадзе, «с такими проектами мы привносим в город новый масштаб, качество и глобальное значение». «Для Грузии Trump Tower Tbilisi — важный этап на мировой инвестиционной карте»,— отметил, в свою очередь, соучредитель Finvest Georgia Лаша Меладзе.

Один из сыновей президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп выступил со специальным заявлением, отметив, что небоскреб в Тбилиси установит в Грузии «самые высокие стандарты, признанные во всем мире».

По словам бизнесмена, он «рад сотрудничать в этом проекте с уважаемыми и профессиональными застройщиками».

«Имя Дональда Трампа — не только как президента, но и как успешного девелопера — дорогого стоит для инвесторов, он им не разбрасывается»,— пояснил мотивацию грузинских инвесторов вложиться в строительство «башни Трампа» эксперт грузинского аналитического издания Nation.ge Давид Авалишвили. И добавил, что в этом решении нашелся и определенный политический подтекст: строительство Trump Tower в Тбилиси теперь выдают за «безошибочный признак перезагрузки отношений между США и Грузией» во время второго срока администрации Дональда Трампа.

Напомним, что в 2012 году Trump Organization уже объявляла о планах строительства 47-этажного Trump Tower в грузинском курортном городе Батуми. Однако разрешение на использование его имени было американским президентом в 2017 году отозвано на фоне охлаждения в отношениях с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Георгий Двали, Тбилиси