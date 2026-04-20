На Петергофском шоссе восстановили движение после столкновения двух трамваев

На Петергофском шоссе восстановили движение в штатном режиме после столкновения двух трамваев. Об этом рассказали в пресс-службе Горэлектротранса.

«Движение трамваев осуществлялось по обходным трассам. На месте работает комиссия в целях уточнения причины случившегося»,— добавили в Горэлектротрансе.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в результате ДТП с участием двух трамваев шесть человек получили травмы.

Полицейские установили, что сегодня в 10:20 водитель трамвая 1982 года рождения во время движения по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого столкнулся с другим трамваем.

Матвей Николаев