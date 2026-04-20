Челябинского подрядчика ПКФ «Глобус» вновь хотят признать банкротом

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление налогового органа к ООО «Производственно-коммерческая фирма „Глобус“» (Челябинск) о признании дорожного подрядчика несостоятельным. Требования составляют 10,7 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Заявление подала Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Республике Башкортостан. Налоговый орган просит ввести процедуру конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника. Арбитражным управляющим хотят назначить члена ассоциации «Центрального агентства арбитражных управляющих» Ирину Чикишеву. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 19 мая 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в начале апреля Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о банкротстве «Глобуса». Причиной стал отказ всех лиц, участвующих в деле, финансировать проведение процедур банкротства.

Виталина Ярховска