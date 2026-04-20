За незаконную вырубку леса на 164 млн руб. в Приангарье осудили трех чиновников

Октябрьский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении трех бывших руководителей структур регионального минсельхоза. Их признали виновными в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Подсудимым назначили от шести лет четырех месяцев до шести лет шести месяцев колонии общего режима, сообщает прокуратура Иркутской области. По данным картотеки суда, речь идет о Сергее Валюхове, Михаиле Елизове и Дмитрии Наумове.

Согласно версии следствия, в период с 2017-го по 2019 год фигуранты дела в рамках государственного задания под видом санитарных рубок организовали нелегальную заготовку древесины. Для этого они внесли фиктивные данные в акты лесопатологического обследования.

Чиновники, установили правоохранители, таким образом подготовили 13 тыс. куб. м лесоматериалов на территории Балаганского лесничества в районе залива Куй Братского водохранилища. На эти работы сотрудники министерства направили 15 человек, которые не подозревали о том, что проводят незаконную вырубку леса. Ущерб от действий обвиняемых превысил 164 млн руб.

Александра Стрелкова