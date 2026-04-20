Турпоток в Тамбовскую область в 2025-м вырос на 10% относительно прошлого года

За 2025 год более 1,5 млн туристов посетили Тамбовскую область, что на 10% превышает показатели 2024-го. Об этом на еженедельной планерке в облправительстве в понедельник, 20 апреля, сообщил и.о. министра туризма региона Станислав Дзасохов. Доклад он сделал, опираясь на аналитические данные об активности туристической отрасли и обезличенных транзакциях физлиц.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Виды Тамбова, усадьба Асеевых

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Официальная статистика Росстата, оценивающая турпоток по числу туристских поездок, также фиксирует рост на 13%. За 2025 год более 11,1 млрд руб. составил вклад туризма в экономику региона.

Также господин Дзасохов сообщил в докладе, что в 2026-м в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» за счет субсидии реализуют два инвестпроекта по модернизации пляжных зон в Тамбове и Мичуринском округе.

Обновленные пляжи будут оснащены спасательными будками, душевыми кабинками, раздевалками и понтонами, а для активного отдыха закупят современное водное и пляжное оборудование.

Помимо пляжей, до конца года в регионе планируют создать два новых кемпинга в Тамбовском муниципальном округе, сообщил и.о. министра.

Мария Свиридова